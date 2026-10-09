Over de vraag waarom hij een rol in de nieuwe Nederlandse musical Flodder wel zag zitten, hoefde acteur William Spaaij vrijdag tijdens de perspresentatie van de voorstelling niet lang na te denken. "Dat was vrij makkelijk, want iedereen wil dit volgens mij", zegt hij in gesprek met het ANP. "Dit zijn zulke iconische rollen; iedereen wil gewoon Kees worden, of Johnny zijn of Ma Flodder spelen."

Spaaij, die de rol van zoon Johnny gaat spelen, vertelt dat de animo onder Nederlandse musicalacteurs om een rol in de nieuwe musical Flodder te bemachtigen groot was. "Er zijn heel veel mensen geweest, heel veel goeie mensen ook. En als je er dan toch uitgepikt wordt, dan is dat een cadeautje! Ik kan niet wachten om te beginnen", zegt hij.

Iedereen die hoopte op een rolletje in de nieuwe voorstelling van Studio 100 en Dick Maas, moest tijdens de auditie al verkleed als zijn of haar personage ten tonele verschijnen, vertelt Spaaijs collega Rian Gerritsen, die Ma Flodder gaat spelen. "Je zag overal Johnny's voorbijkomen, Kezen... Ik dacht steeds: oh, maar dat kan ook, wat leuk gedaan! Ik had zelf dit aan", zegt ze, wijzend naar de bloemetjesjurk en groene rubberen laarzen die ze ook op de presentatie weer aan had. "En ik zat in de auto al met een sigaar uit het raam te roken!"

Zoon Kees

Koen van der Molen, die zoon Kees gaat spelen, was wel geïntimideerd door al die concurrenten. "Je vraagt je toch af: heb ik het goede aan? Ik heb toen besloten: ik ga het in ieder geval voor mezelf heel leuk houden en plezier maken. Als je dan later doorkrijgt hoe groot het allemaal is, bevestigt het meer en meer hoe leuk het is dat je eraan mee kunt doen."

De voorstelling is vanaf het najaar van 2027 te zien in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, de plek waar nu nog de musical 40-45 te zien is. De voorstelling is dan ook nog niet af. "Wat we begrijpen is dat alle iconische en belangrijke scènes uit de film erin zitten, maar dan in een net iets ander, tijdloos jasje gegoten, waardoor het universeler is", zegt Gerritsen. "We krijgen dus wel de iconische scènes, maar in een andere vorm."

Slow-tv

Spaaij keek de films en series de afgelopen tijd nog eens terug, vertelt hij. "Er gebeurt eigenlijk vrij weinig, het is een soort slow tv ergens, maar je bent toch de hele tijd geboeid", zegt hij. "Het is die familie en dan heb je die keurige buren die zich de hele tijd druk maken over die familie. Je denkt: wat een gepieterpeuter eigenlijk, maar het is daarmee ook gewoon zó'n weerspiegeling van wie we allemaal zijn."