Willie Nelson had nooit verwacht dat hij oud zou worden. De 93-jarige zanger vertelt in een interview met The Guardian dat zijn levensstijl allesbehalve gezond was. "Ik dronk te veel, ik rookte te veel. Ik slikte te veel pillen", bekent hij.

De Amerikaanse countryzanger, die bekendstaat om zijn veelvuldige wietgebruik, had nooit gedacht dat hij op deze leeftijd nog een album uit zou brengen en zou optreden. "Zoals ik leefde, had ik nooit verwacht dat ik hier nog zou zijn. Ik denk dat niemand verwachtte dat ik ouder dan 21 zou worden, zoals ik toen leefde. Ik deed alles verkeerd. Als iets niet mocht, deed ik het. En als het echt niet mocht, deed ik het twee keer."

Eerder dit jaar bracht de On The Road Again-zanger zijn 79e studioalbum uit en stond hij nog vaak op het podium. Ook verschijnt binnenkort zijn autobiografie The Last Leaf. Hij koos de titel omdat hij zich "het laatste blad aan de boom" voelt. "Ik bof dat ik hier nog ben. Ik ben onderweg veel goede vrienden kwijtgeraakt."

In 1978 stopte Nelson met de drank en drugs, behalve wiet. Tegenwoordig rookt hij vanwege zijn gezondheid niet meer, maar drinkt en eet hij cannabis. In 2018 startte hij Willie's Remedy, een assortiment cannabisproducten voor niet-rokers. Of hij denkt dat de cannabis hem een betere schrijver maakt? "Ja, dat denk ik wel. Het ontspant je tot een punt waarop je misschien wat anders gaat denken", verklaart hij.