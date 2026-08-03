De uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De zangeres kwam in opspraak nadat zij tijdens haar optreden in juni witte mannen opriep naar achteren te gaan.

Sophie Straat vroeg op Best Kept Secret of "alle witte mannen" tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. "Na toetsing komt het OM tot de conclusie dat hiermee strafrechtelijk geen sprake is van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld", schrijft het OM in een persbericht.

"In de samenhang van haar optredens moet de uiting worden gezien als een symbolische of activistische oproep om bestaande zichtbaarheidsverhoudingen tijdelijk om te draaien of aandacht te vragen voor inclusie", vervolgt het OM. De uiting moet in hun visie niet worden opgevat als "een bevel dat alle witte mannen moeten vertrekken" vanwege negatieve eigenschappen van die groep. "Om dezelfde reden kan ook niet worden gesteld dat de uiting aanzet tot haat, discriminatie of geweld."

De twee aangiftes die het OM naar aanleiding van het optreden ontving, worden niet verder opgepakt. De aangevers zijn geïnformeerd. Als zij het niet eens zijn met de beslissing kunnen zij een klacht indienen bij het gerechtshof.

De afgelopen tijd was er in de media veel aandacht voor de uitspraken van de zangeres. Straat stelde in een bericht op Instagram een stortvloed van "seksistische, antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen" te hebben ontvangen.

Eerder zei het landelijk meldpunt Discriminatie.nl al geen discriminatie te zien in de uitspraak van de zangeres.