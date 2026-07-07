De WK-wedstrijd tussen Engeland en Mexico heeft een Brits kijkcijferrecord gebroken. Gemiddeld over de hele uitzending keken 7,8 miljoen mensen naar de wedstrijd, die om 2.00 uur Britse tijd begon, meldt persbureau PA Media. Op het piekmoment keken 9,1 miljoen mensen naar de match, die Engeland won van gastland Mexico met 3-2. Niet eerder trok een nachtprogramma zoveel kijkers in Groot-Brittannië.

Volgens PA Media is dat meer dan drie keer zoveel als het vorige record voor een nachtprogramma, tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. De herhaling van de achtste finale in Mexico-Stad om 7.00 uur werd door nog eens 1,1 miljoen mensen bekeken. Het interview met aanvoerder Harry Kane na afloop werd volgens de BBC 65 miljoen keer bekeken op sociale media.

Zaterdag speelt Engeland in de kwartfinale tegen Noorwegen. Die wedstrijd begint om 22.00 uur Britse tijd (23.00 uur Nederlandse tijd).