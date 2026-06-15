WNL feliciteert Welmoed Sijtsma met nieuwe baan

De overstap van Welmoed Sijtsma van WNL naar RTL toont aan dat de omroep "een kweekvijver voor talent" is. Dat zegt WNL-hoofdredacteur Kees Berghuis in een reactie op haar vertrek. Hij feliciteert de presentatrice tegelijkertijd met haar baan.

"WNL is Welmoed dankbaar voor de samenwerking van de afgelopen jaren", aldus Berghuis. "Haar overstap toont eens te meer aan dat WNL een kweekvijver voor talent is. We gaan dan ook snel op zoek naar nieuw talent."

Eerder stroomden vanuit WNL al namen als Eva Jinek, Merel Westrik, Leonie ter Braak, Roos Moggré, Maaike Timmerman en Thomas van Groningen door naar andere omroepen en zenders.

Sijtsma gaat bij RTL een eigen talkshow presenteren. Ze gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer.