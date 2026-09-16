Wunmi Mosaku bevestigt geboorte tweede kind met Vogue-shoot

Wunmi Mosaku is moeder geworden van haar tweede kind. De Sinners-actrice schittert in een fotoshoot voor de Britse Vogue, waarin ook haar pasgeboren zoontje figureert.

De 40-jarige Mosaku kondigde haar tweede zwangerschap eerder dit jaar aan. In 2024 verwelkomde ze samen met haar man Tash Moseley al een dochter. Op een van de foto's in de Vogue-fotoshoot houdt Mosaku haar pasgeboren zoon in haar armen en verstopt haar dochter zich achter haar.

Mosaku speelde in de film Sinners uit 2025 de rol van Annie. De film werd een recordaantal van zestien keer genomineerd voor een Oscar. Mosaku werd genomineerd voor de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol.