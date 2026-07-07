Xandra Brood staat na de dood van Herman Brood wel weer open voor de liefde. In een interview met de Libelle deelt de 67-jarige weduwe dat er na de dood van Herman geen nieuwe liefdes meer waren. "Wat ik nu leuk zou vinden, is om iemand te hebben om lekker mee op vakantie te gaan, of uit eten, naar het theater, al die dingen waarvan ik houd en die leuker zijn met z'n tweeën."

Samenwonen hoeft van Xandra niet meer, zo vervolgt ze. "Ik zeg altijd voor de grap: ik heb geen zin om een deel van mijn kasten uit te ruimen voor een man." Shoppen doet ze namelijk graag, vertelt ze. "Maar dat mag ik eigenlijk niet meer, ik heb al te veel kleding en spulletjes."

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat Herman overleed. Op 11 juli maakte de zanger op 54-jarige leeftijd een einde aan zijn leven door van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen. Op zijn sterfdag bezoekt Xandra "net als alle andere jaren" het graf van Herman, vertelt ze tegen het blad. "Maar het is niet zo dat we dan enorm herinneringen aan hem ophalen. Dat hoeft niet, want Herman komt elke dag wel ter sprake."

Xandra trouwde met Herman Brood op 3 januari 1985. Het huwelijk heeft daarmee ruim zestien jaar geduurd. Ze kregen samen één biologische dochter, Lola. Daarnaast voedden zij een tweede dochter op, Holly Mae, die een andere vader heeft, en pleegdochter Brenda.