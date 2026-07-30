Xillan Macrooy wint boekenprijs

Het boek Mensen als zonnen en mensen als manen van Xillan Macrooy is dit jaar de winnaar van de Hebban Winq Regenboogprijs. Dat heeft boekenkoepel CPNB bekendgemaakt. De publieksjuryprijs is een samenwerking tussen lezerscommunity Hebban en queermagazine Winq in het kader van Pride Amsterdam.

Het boek gaat over Lanny die samen met zijn tweelingbroer opgroeit in Paramaribo. Lanny trekt zich echter, als hij ouder wordt, steeds meer terug in de 'maankant' van het leven omdat hij zichzelf geen zon vindt. Macrooy maakt naar eigen zeggen "deel uit van een stroming van Caribisch-Nederlandse schrijvers die het culturele landschap verrijken met nieuwe taal, omdat we ons niet langer aanpassen aan de verwachtingen. Daarmee geven we de wereld niet alleen nieuwe woorden, maar ook nieuwe dromen."

De winnaar krijgt een plekje op de Boekenboot die meevaart tijdens de Canal Parade Amsterdam. Het is de vierde keer dat de Hebban Winq Regenboogprijs wordt uitgereikt.