Xillan Macrooy heeft de Hebban Debuutprijs 2026 gewonnen met zijn roman Mensen als zonnen en mensen als manen. Hebban-jurylid Lisette Wellens verraste Macrooy vrijdagochtend tijdens de uitzending van Goedemorgen Nederland.

Dit jaar won Macrooy ook al de Hebban Winq Regenboogprijs met het boek. Het is de eerste keer dat een boek meerdere Hebban-prijzen wint sinds de lezersorganisatie twaalf jaar geleden begon. Andere boeken op de shortlist voor de Hebban Debuutprijs waren Het lichaam is onschuldig van Gaite Jansen, Tijgerstrepen van Anna Sijbrands, Tot alles in beweging komt van Ester Naomi Perquin en Witte paarden & blauwzuur van Cees van den Boom.

Mensen als zonnen en mensen als manen gaat over de getalenteerde Lanny, die samen met zijn tweelingbroer opgroeit in Paramaribo. Lanny leert zichzelf beter kennen naarmate hij ouder wordt en hij ontdekt wat zijn gevoelens voor zijn beste vriend werkelijk betekenen.

Macrooy is tevens singer-songwriter, net als zijn tweelingbroer Jeangu Macrooy.