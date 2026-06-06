Rapper Ye heeft zaterdagavond onder luid gejuich van tienduizenden bezoekers het eerste optreden van zijn twee shows in de GelreDome afgetrapt. Aan het optreden in Arnhem ging een wekenlange discussie vooraf, waarbij verschillende partijen zich uitspraken tegen de komst van de Amerikaanse rapper.

De 48-jarige Ye, voorheen bekend als Kanye West, begroette zijn fans in stilte vanaf een metershoog podium in de vorm van een wereldbol. Kort daarna opende hij zijn show met het nummer KING van zijn onlangs uitgebrachte album BULLY. Tijdens het optreden wisselt de rapper zijn grootste hits als Can't Tell Me Nothing en Bound 2 af met nieuw materiaal. Fans uit verschillende landen zijn afgereisd om Ye, die in opspraak raakte door onder meer antisemitische uitspraken, na ruim tien jaar weer in Europa te zien optreden.

Voorafgaand aan het optreden vonden rondom het stadion demonstraties plaats van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). In het speciaal ingerichte demonstratievak stonden ongeveer twintig mensen. Op rode banners stonden teksten als: "De artiest die je gaat bekijken heeft eerder verklaard: "I like Hitler". We vonden dat je dit moest weten." Ye bood eerder dit jaar zijn excuses aan voor zijn uitspraken en bracht die in verband met zijn bipolaire stoornis.

Lange rijen

Het merendeel van de concertbezoekers leek weinig van de demonstraties mee te krijgen. Op het drukke horecaplein rond het stadion heerste overdag een ontspannen sfeer. Fans konden daar dankzij een dj alvast in de stemming komen voor het concert en terecht bij verschillende foodtrucks. Ook stonden er lange rijen bij de merchandisestand, waar diverse kledingstukken werden verkocht.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde eerder deze week via een kort geding voorkomen dat de rapper in Nederland mocht optreden, maar de rechter ging daar niet in mee. Ye staat maandag opnieuw in de GelreDome voor zijn tweede optreden. Dat concert vindt plaats op de verjaardag van de artiest.