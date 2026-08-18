Ye geeft in oktober twee concerten in Rusland

Ye geeft dit najaar twee concerten in Rusland. De optredens van de Amerikaanse rapper vinden plaats op 10 en 11 oktober in de Gazprom Arena in de Russische stad Sint-Petersburg, zo valt te lezen op de website van Ye.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 treden veel westerse artiesten niet meer op in het land. Onder anderen DaBaby, Tyga en Jason Derulo gaven de afgelopen tijd wel optredens in Rusland.

Ye, eerder bekend onder de naam Kanye West, trad de afgelopen maanden onder meer op in Nederland, Turkije en Albanië. Concerten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen gingen niet door na ophef over antisemitische en pro-nazi-uitlatingen die de rapper in het verleden heeft gedaan. Ye bood daar later zijn excuses voor aan.