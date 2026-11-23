De veelbesproken documentaire You Can See Everything van Nathan Fielder en Lance Oppenheim heeft het beste openingsweekend ooit gehad voor een documentaire in de Britse bioscopen. Na de release afgelopen vrijdag haalde de film naar schatting 2,5 miljoen pond (2,9 miljoen euro) op in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, meldt The Hollywood Reporter op basis van data die productiebedrijf A24 deelde.

Daarmee heeft de film over Theranos-fraudeur Elizabeth Holmes meer opgebracht dan Fahrenheit 9/11 van Michael Moore. In 2004 haalde die film 1,3 miljoen pond (1,5 miljoen euro) op in het eerste weekend. You Can See Everything draaide in ongeveer 596 bioscopen, de grootste Britse release ooit voor een documentaire die geen concertfilm is. Het lijkt met de kaartverkoop op de tweede plek te belanden, achter de andere nieuwe binnenkomer The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Bioscopen meldden al ruim een maand voor de release dat de voorverkoop was uitverkocht. In Nederland was de film al te zien tijdens het documentairefestival IDFA in Amsterdam. De komende tijd zijn er voorvertoningen van de film, maar de officiële release van de film is pas vanaf januari.

You Can See Everything volgt Elizabeth Holmes, een miljardair die in 2015 tegen de lamp liep door een reeks onthullende artikelen van The Wall Street Journal over haar biotechbedrijf Theranos. Ze beweerde dat haar technologie honderden bloedtests kon uitvoeren met een druppel bloed. Uiteindelijk bleek dat de bloedtestapparaten gebrekkig waren en onjuiste resultaten opleverden. In 2022 werd Holmes veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van investeerders. 34 dagen voordat ze aan haar straf begint, trokken Fielder en Oppenheim bij haar in om een portret te maken.