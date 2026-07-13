De Amerikaanse rapper Young Thug geeft op woensdag 14 oktober een concert in AFAS Live in Amsterdam, zo maakte concertorganisator MOJO maandag bekend. De show maakt onderdeel uit van Young Thugs The New Generation Tour.

De tour start in september in Amerika met shows in onder andere Chicago, New York en Atlanta. Daarna doet de rapper, bekend van nummers als Go Crazy en Trance, ook Europa aan. Het is zijn eerste grote tour sinds 2019.

Young Thug werd in 2024 veroordeeld voor het leiden van een criminele bende. De rapper zat toen al ruim twee jaar in voorarrest. Hij werd vrijgelaten als onderdeel van een schikking met justitie.

Voor zijn muzikale carrière won Young Thug meerdere prijzen, waaronder in 2019 de Grammy Award voor Song of the Year voor zijn bijdrage aan Childish Gambino's This Is America.