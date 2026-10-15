YouTube gaat gebruikers transparantie geven over AI-gegenereerde muziek. Dat heeft het videoplatform bekendgemaakt. YouTube labelt nummers waarbij het, via eigen detectietools en tools van muziekpartners, oordeelt dat ze "voornamelijk zijn gemaakt met generatieve AI".

"Met generatieve AI hebben artiesten nieuwe manieren om muziek te maken, ermee te experimenteren en die te delen. Naarmate deze tools zich verder ontwikkelen, geven onze luisteraars aan dat ze duidelijkheid willen als ze een door AI gegenereerd nummer horen", licht YouTube de keuze toe. De toepassing geldt inmiddels voor de muziekstreamingdienst YouTube Music en binnenkort ook op het hoofdplatform.

Eerder beloofden meerdere muziekstreamingdiensten al om nummers te labelen die voornamelijk door AI of met behulp van AI zijn gemaakt. Apple Music heeft aangekondigd later dit jaar labels toe te voegen met 'Gemaakt door AI' en Spotify is geleidelijk bezig om AI-artiesten te labelen.