Yuki Kempees noemt WK 'meest geweldige ervaring' van zijn leven

Yuki Kempees kijkt met veel plezier terug op het WK voetbal, waar hij met andere artiesten het entertainmentprogramma voor de Oranje-fans verzorgde. "Het was een enorme eer om dit WK deel uit te maken van het Oranje-supportersteam en ik zal hierop terugkijken als de meest geweldige ervaring van mijn leven", schrijft het voormalig lid van Kris Kross Amsterdam zaterdag op Instagram.

De muzikant kan naar eigen zeggen "niet geloven dat het WK dit weekend al ten einde loopt". "Er moeten nog maar twee wedstrijden worden gespeeld, maar er zijn al zoveel herinneringen om op terug te kijken." Hij deelt er een video bij waarop te zien is hoe hij in de Verenigde Staten voor vele Oranje-fans optreedt.

Naast Kempees maakten ook Yves Berendse en FeestDJRuud deel uit van team OnsOranje.