De Amerikaanse zanger Zach Bryan brengt vrijdag nieuwe muziek uit, waaronder een samenwerking met Lana Del Rey. Dat maakte de zanger maandag bekend op sociale media. Het nummer met Del Rey heet Lies en verschijnt op een nieuwe ep met acht nummers.

De ep heeft de titel Young Manhood & Other Donatable Organs. Op de plaat staat ook een samenwerking met de countryband Turnpike Troubadours. "Ik hou heel veel van jullie en hoop dat jullie ervan genieten", schrijft Bryan bij de aankondiging. "Bedankt voor een geweldig jaar."

Bryan bracht eerder dit jaar het album With Heaven On Top uit, dat de eerste plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard 200.