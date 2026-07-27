Zanger D4vd moet terechtstaan voor moord op 14-jarig meisje

De Amerikaanse zanger D4vd moet terechtstaan voor de moord op de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez. Een rechter in Los Angeles oordeelde maandag dat aanklagers voldoende bewijs hebben aangedragen om de strafzaak tegen de 21-jarige artiest voort te zetten.

D4vd, die eigenlijk David Anthony Burke heet, wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben doodgestoken en haar lichaam te hebben verminkt. Ook wordt hij ervan verdacht Hernandez seksueel misbruikt te hebben. Het zwaar ontbonden lichaam van Hernandez werd in september vorig jaar gevonden in een Tesla die geregistreerd stond op het adres van Burke.

Rechter Charlaine Olmedo kwam tot haar oordeel na een vijf dagen durende voorbereidende zitting. Aanklagers presenteerden onder meer getuigenverklaringen en foto's van de plaats delict. De ouders van Hernandez waren bij het grootste deel van de zitting aanwezig. Burke heeft gepleit onschuldig te zijn.