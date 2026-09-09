Zanger Åge Aleksandersen had aantekeningen op zijn hand nodig voor zijn optreden tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald in de Domkerk in Oslo. "Ik vergat telkens één woord uit de tekst en moest dat op mijn hand schrijven", onthulde hij na afloop aan persbureau NTB.

Aleksandersen vertolkte samen met zangeres Tuva Syvertsen het lied Jørgen Hattemaker van Alf Prøysen. Hij vond het een "grote eer" dat hem gevraagd was dat te doen. De zanger twijfelde eerst, maar stemde na enige bedenktijd in onder voorwaarde dat Syvertsen mee mocht doen.

"Wat ik vandaag in de kerk meemaakte, greep me erg aan", keek Aleksandersen terug. "Ik heb al het nodige meegemaakt, maar dit was echt iets heel bijzonders."

Tijdens het optreden van Aleksandersen en Syvertsen legde een ontroerde koningin Sonja een rode roos op de kist van haar overleden echtgenoot. Tijdens de dienst waren veel leden van de Noorse koninklijke familie zichtbaar aangedaan.