Jessie J trekt zich voorlopig terug van sociale media om zich op haar herstel en haar gezin te richten. De 38-jarige zangeres schrijft op Instagram dat de afgelopen twee jaar "hun tol hebben geëist" en dat ze tijd nodig heeft om lichamelijk en geestelijk tot rust te komen.

Jessie J noemt onder meer haar borstkanker, een relatiebreuk, de opvoeding van haar zoontje en haar wereldtournee als ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Ook bracht ze na acht jaar weer een album uit en verhuisde ze van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk.

"Dus ik trek me even terug uit deze wereld en duik in mijn echte wereld", schrijft ze. "Om eindelijk mijn tweede borstconstructie-operatie te ondergaan, bij te komen, te genezen, uit te rusten, dingen te verwerken, liefde te geven aan mezelf en mijn zoontje en, het allerbelangrijkste, erbij te zijn en volop te leven."

"Misschien duik ik af en toe even op voor werkverplichtingen (wat soms mijn team zal zijn), maar verder: tot over een tijdje, wanneer het goed voelt", aldus Jessie J.