De Eindhovense zangeres Sharon Kovacs (36) moet vanwege ernstige complicaties tijdens haar zwangerschap minimaal een maand in het ziekenhuis blijven. Haar ongeboren dochter dreigde veel te vroeg ter wereld te komen. Artsen hebben een vroeggeboorte voorlopig weten te voorkomen. De ziekenhuisopname heeft grote gevolgen voor haar muzikale plannen: verschillende Europese concerten worden uitgesteld.

De zangeres, die internationaal bekendstaat onder de artiestennaam Kovacs, maakte woensdag 18 november via sociale media bekend dat haar zwangerschap onverwacht een zorgelijke wending heeft genomen. Medisch ingrijpen was noodzakelijk nadat er aanwijzingen waren dat de bevalling veel eerder zou beginnen dan gepland.

Kovacs verwacht samen met haar partner, de Turkse zanger Ufuk Beydemir (34), een dochter. De geboorte wordt pas rond eind februari of begin maart 2027 verwacht. Door de complicaties dreigde het meisje ruim drie maanden te vroeg geboren te worden.

Minimaal een maand bedrust

Hoewel artsen de dreigende vroeggeboorte voorlopig hebben kunnen afwenden, blijft de situatie onzeker. Kovacs heeft strikte bedrust voorgeschreven gekregen en staat onder medisch toezicht.

De ziekenhuisopname duurt naar verwachting minstens een maand. Het is bovendien mogelijk dat de zangeres tot aan de bevalling opgenomen moet blijven. Hoe haar zwangerschap zich de komende weken ontwikkelt, is nog niet duidelijk.

De onverwachte situatie heeft grote impact op de 36-jarige muzikante. Haar dagelijkse werkzaamheden en professionele verplichtingen moeten voorlopig plaatsmaken voor rust en medische begeleiding.

Europese concerten uitgesteld

De ziekenhuisopname komt op een ongelukkig moment in de carrière van Kovacs. De zangeres stond aan het begin van een reeks internationale optredens waarmee ze haar nieuwste muziek onder de aandacht wilde brengen.

Voor november stonden onder meer concerten gepland in Roemenië, Hongarije en Kroatië. Zo zou ze op 24 en 25 november optreden in Boekarest en Cluj-Napoca, gevolgd door een concert in Boedapest op 27 november en een optreden in Zagreb op 29 november.

Deze optredens kunnen vanwege haar gezondheid niet doorgaan zoals gepland. Achter de schermen wordt gewerkt aan vervangende concertdata. Voor verschillende shows wordt gekeken naar mogelijkheden in 2027.

Het is nog onbekend wanneer Kovacs haar werkzaamheden kan hervatten. Ook andere promotionele activiteiten staan voorlopig op een laag pitje.

Nieuw album net verschenen

Het gedwongen rustmoment valt vrijwel samen met de verschijning van haar vierde studioalbum Static Tears. De plaat kwam op 13 november uit en bevat tien nummers, waaronder Happiness, Leave the Sun Behind en A Perfect Crime.

Met het nieuwe album slaat de Eindhovense zangeres een andere muzikale richting in. Haar kenmerkende donkere stemgeluid en invloeden uit de soul blijven aanwezig, maar krijgen meer ondersteuning van elektronische klanken, synthesizers en moderne productietechnieken.

Het album vormt daarmee een nieuwe fase in een carrière die ruim tien jaar geleden internationaal op gang kwam.

Van Eindhoven naar internationale podia

Kovacs verwierf bekendheid met My Love en haar debuutalbum Shades of Black uit 2015. Haar opvallende stem en combinatie van soul, jazz en donkere popmuziek leverden haar een internationaal publiek op.

In de jaren daarna bracht ze onder meer Cheap Smell uit in 2018 en Child of Sin in 2023. Ze trad op tijdens festivals in verschillende Europese landen en stond ook in het voorprogramma van internationale artiesten, waaronder Robbie Williams.

De nieuwe plaat moest haar internationale carrière een volgend hoofdstuk geven. Door de zwangerschapscomplicaties ziet de zangeres zich echter genoodzaakt haar plannen tijdelijk stil te leggen.

Via sociale media heeft Kovacs inmiddels veel steunbetuigingen ontvangen van fans, vrienden en collega's. Wanneer ze weer op het podium verschijnt, hangt af van haar herstel en het verdere verloop van haar zwangerschap. De gezondheid van moeder en kind heeft voorlopig alle prioriteit.