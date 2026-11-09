De slachtoffers van de aan verkrachting en aanranding schuldig bevonden Russell Brand hebben maandag in de rechtbank in Londen het woord genomen. De vrouwen vertelden dat de incidenten grote invloed op hun leven hadden. Volgens Britse media toonde Brand in de rechtbank geen enkele emotie bij het horen van de verklaringen.

Een vrouw die in 2004 door Brand werd aangerand, zegt dat ze zich "fysiek misselijk" voelde als ze hem in de media zag, "rondlopend alsof hij overal mee wegkomt". "Het heeft echt invloed gehad op hoe ik naar mezelf keek. Ik had geen respect voor mezelf en kwam in situaties terecht met toxische mannen, omdat ik geen gevoel van eigenwaarde had", verklaarde ze.

De vrouw die in 2009 werd verkracht door Brand liet haar slachtofferverklaring oplezen door de hoofdaanklager. Daarin zegt ze dat de impact zo heftig was dat ze niet meer kon werken en een tijdlang bij haar ouders is gaan wonen. "Het is iets wat ik elke dag met me meedraag en het voelt vaak alsof het nooit ophoudt." Ook zegt ze: "Ik twijfel aan mijn vermogen om goede beslissingen te nemen en vertrouw niet meer op mijn instinct zoals ik dat vroeger deed."

Een ander slachtoffer, dat in 2005 door Brand werd aangerand, zegt dat het incident "blijvende impact" op haar leven heeft en dat de acteur en komiek "een seksueel roofdier" is zonder spijt.

Later maandag krijgt Brand zijn straf te horen. De rechter waarschuwde hem vorige week dat hij rekening moest houden met een aanzienlijke gevangenisstraf.