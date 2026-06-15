Zendaya en Tom Holland na jaren weer samen op rode loper

Zendaya en Tom Holland zijn voor het eerst in vier jaar weer samen op de rode loper verschenen. Het acteursduo en stel bezocht hand in hand de première in Madrid van hun aankomende film Spider-Man: Brand New Day.

Het rode loper-moment in Spanje markeerde de aftrap van de perstour van de cast langs verschillende Europese steden. De 29-jarige actrice, die in de Marvel-reeks de rol van Michelle Jones-Watson vertolkt, droeg voor de gelegenheid een zwarte jurk met franjes van modehuis Christian Cowan. Holland, die te zien is als Peter Parker, verscheen in een donker pak van Prada, wat hij combineerde met een rood overhemd.

Zendaya en Holland leerden elkaar kennen op de set van de Spider-Man-film Homecoming uit 2017. Eerder dit jaar liet haar vaste stylist Law Roach aan de pers weten dat de twee acteurs zouden zijn getrouwd. De acteurs zelf hebben dat tot op heden niet bevestigd.

De release voor de aankomende titel staat gepland voor 31 juli. Ook zijn de twee binnenkort samen te zien in The Odyssey van Christopher Nolan.