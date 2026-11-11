Pauline Wingelaar is voor het eerst doorgedrongen tot de Bestseller 60, de lijst van bestverkochte boeken. De realityster, bekend van Echte Gooische Meisjes, debuteert op de tweede plaats met Gooische Chaos, meldt boekenkoepel CPNB.

Alleen Orlando van Harry Whittaker, ook een nieuwe titel, is deze week beter verkocht. Het is voor de zoon van de in 2021 overleden Lucinda Riley de tweede keer dat hij op de eerste plaats binnenkomt. Orlando speelt zich af in het universum van de populaire Zeven Zussen-serie van Riley. Whittaker maakte die reeks af na het overlijden van zijn moeder.

Andere nieuwkomers in de top 5 zijn Sinan Can met Het boek der omhelzingen op 3 en Himmler in New York van Arnon Grunberg op 5. Voor Can is het zijn debuut in de Bestseller 60, Grunberg scoort zijn 26e notering in de boekenlijst.