Zoë Kravitz vindt het "ongemakkelijk" om haar leven onder voortdurende media-aandacht te leiden. Dat vertelt de dochter van zanger Lenny Kravitz en actrice Lisa Bonet in een interview met British Vogue.

"Er zijn natuurlijk momenten waarop je je gewoon wilt verstoppen omdat het overweldigend aanvoelt", vertelt Kravitz. Zo noemt ze het "superongemakkelijk" wanneer fotografen voor haar huis staan. Toch weigert ze haar leven daardoor te laten bepalen. "Ik ga gewoon wandelen en mijn koffie halen en dat ga je me niet afnemen."

Volgens de actrice, die meer in de belangstelling is komen te staan vanwege haar relatie met Harry Styles, is het belangrijk om ondanks de aandacht een zo normaal mogelijk leven te leiden. "Ik wil deelnemen aan het leven", zegt ze. "Het behouden van een soort normale staat is echt belangrijk."