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Zonen Britney Spears maken catwalkdebuut in Parijs

27 jun , 11:45Entertainment
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De zonen van Britney Spears hebben voor het eerst bewust de schijnwerpers opgezocht. Sean en Jayden maakten vrijdag hun debuut op de catwalk tijdens de Paris Fashion Week, melden Amerikaanse media.
De broers liepen mee tijdens een show van het Zwitsers-Franse modehuis Vetements. De 20-jarige Sean droeg onder meer een lange zwarte zijden jas en Jayden (19) was te zien in een wit hemd. De twee waren niet de enige bekende gezichten op de catwalk: ook actrice Sharon Stone deed mee.
Spears kreeg haar twee zonen uit haar huwelijk met Kevin Federline.
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