Zorgen om gezondheid Beach Boys-zanger Mike Love

Mike Love kampt met "serieuze gezondheidsproblemen", heeft John Stamos, die af en toe optreedt met de band, in een bericht op Facebook bekendgemaakt. De 85-jarige zanger van The Beach Boys trad zaterdag en zondag nog wel op met de huidige versie van de band, maar deed dat vanuit een stoel. Volgens Stamos kon de show van zondag in Nashville weleens de laatste zijn van Love.

"We hopen dat hij nog jarenlang kan doen wat hij het liefste doet, maar we weten niet wat de toekomst brengt", schreef Stamos zondag voorafgaand aan het concert in Nashville. "Ik had nooit kunnen vermoeden hoe diep het me zou raken om iemand die zo groots is, geconfronteerd te zien worden met iets dat zo menselijk en kwetsbaar is." Stamos, die al 41 jaar op het podium staat met Mike Love, maakte niet bekend welke specifieke gezondheidsproblemen de zanger heeft.

Mike Love richtte The Beach Boys samen met neven Brian, Dennis en Carl Wilson en hun schoolvriend Al Jardine op in 1961. Bruce Johnston kwam daar in 1964 bij, omdat Brian Wilson niet meer op wilde treden en zich wilde richten op het schrijven en produceren van de muziek van The Beach Boys. De band maakte bekende nummers als Wouldn't It Be Nice, God Only Knows, Surfin' U.S.A. en Good Vibrations. Nadat Carl Wilson in 1998 overleed aan kanker, gingen The Beach Boys na meerdere voorgaande conflicten definitief uit elkaar, maar Mike Love ging samen met Bruce Johnston door onder dezelfde naam.

In juli van dit jaar kon Mike Love nog staan tijdens een optreden van The Beach Boys. Daarna werden meerdere optredens afgelast vanwege de gezondheid van de Amerikaanse zanger.