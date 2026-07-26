Zus Domien Verschuuren dankbaar voor steun na overlijden partner

Lieve Verschuuren, de zus van radio-dj Domien Verschuuren, heeft iedereen bedankt voor de steun die ze heeft ontvangen na het overlijden van haar partner Thjeu. In een bericht op Instagram schrijft ze dat de vele reacties haar goed doen. Thjeu kwam in mei om het leven door een verkeersongeluk. Hun dochter was destijds 14 maanden.

"Met mij gaat het oké. Ik heb goede dagen, ik heb slechte dagen en ik heb heel slechte dagen", schrijft Verschuuren. Ze zegt dat ze probeert haar leven weer op te pakken. "Ik heb er niets aan om de hele dag alleen thuis te zitten. Dus ik probeer leuke dingen te doen en eropuit te gaan."

Volgens Verschuuren valt het verdriet soms daarna extra zwaar, maar wil ze doorgaan "voor Thjeu, voor Merel, voor mezelf". Ze sluit haar bericht af met een bedankje voor alle steunbetuigingen.