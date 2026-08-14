De jongere zus van Jenna Ortega heeft haar steun uitgesproken voor een oproep om te stoppen met speculeren over het uiterlijk en de gezondheid van de actrice. Aliyah Ortega reageerde op Instagram op een bericht waarin mensen worden gevraagd de actrice met rust te laten.

Aanleiding zijn reacties op sociale media na een recent video-interview van Ortega met het Amerikaanse tijdschrift Esquire. Daarin viel sommige kijkers op dat de 23-jarige actrice dunner oogt dan voorheen, waarna online werd gespeculeerd over haar gezondheid.

Een fan riep daarop mensen op zich niet met Ortega's lichaam en privéleven te bemoeien. "Ze is in de eerste plaats een mens, voordat ze een beroemdheid is", schreef de fan onder meer. Aliyah reageerde op het bericht met drie uitroeptekens, waarmee ze haar instemming leek te tonen. Zelf gaf ze geen verdere toelichting.

Ortega heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de recente speculaties. De actrice is momenteel bezig met de opnames van het derde seizoen van Wednesday.