Irene Moors heeft afscheid moeten nemen van haar oudere zus Marja. Zij overleed op 15 november op 66-jarige leeftijd, maakt de presentatrice zaterdag bekend op Instagram.

"Ik ben zo trots op haar. Met haar wijsheid en haar liefde voor dromen verrijkte ze mijn leven", schrijft Moors bij een foto van haar zus. De presentatrice laat weten dat Marja zaterdag is herdacht. "Zoveel liefde gevoeld vandaag toen we haar herdachten."

Moors sluit haar bericht af met liefdevolle woorden voor haar zus. "Het kan niet anders dat je ergens in het mooiste licht bent. Dag lieve zus, kom maar lekker langs in mijn dromen."

Over de doodsoorzaak schrijft de presentatrice niets.