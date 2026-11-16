Zwarte Cross onderzoekt maatregelen tegen creepshots

Het Achterhoekse festival Zwarte Cross onderzoekt maatregelen tegen zogeheten creepshots. Zaterdag publiceerde onderzoeksprogramma Pointer een bericht over een WhatsApp-groep met duizend deelnemers waarin de afbeeldingen van vrouwen worden gedeeld en beoordeeld. De WhatsApp-groep begon op de Zwarte Cross. "Ondanks dat het gedrag is van individuen in een besloten appgroep, trekken wij ons dit zeer aan", zegt de organisatie tegen De Stentor.

Creepshots zijn afbeeldingen met een seksuele ondertoon die zijn gemaakt zonder dat de persoon op de foto dat weet. De Zwarte Cross veroordeelt de appgroep met de naam Haviksoog scherp. "Gluurders, stiekemerds, gluiperds en andere sneue viezeriken hebben werkelijk niets te zoeken op de Zwarte Cross."

Het is niet duidelijk welke maatregelen het festival overweegt. "Bezoekers die nare ervaringen hebben opgedaan op Zwarte Cross met betrekking tot creepshots of ander ongewenst gedrag kunnen te allen tijde contact met ons opnemen", zegt de organisatie. "We staan voor jullie klaar en zullen helpen waar mogelijk."

Volgens Pointer zijn in de zes maanden dat de WhatsApp-groep bestaat zeker 13.000 foto's gedeeld. De afbeeldingen werden daarnaast beoordeeld met emoticons. In de regels voor de groep staat dat er geen beeld mocht worden gedeeld van "dikke wieven". De oprichter van de groep zegt dat de groep oorspronkelijk bedoeld was om onder vrienden de locatie op het festival te delen. Daarna zou de groep "uit de hand" zijn gelopen.