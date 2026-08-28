Zwoele Zomernachten favoriete zomerhit van luisteraars 100% NL

Het nummer Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld is door luisteraars van 100% NL verkozen tot favoriete Nederlandse zomerhit. In de finale van de verkiezing Factor 100 nam het nummer het op tegen Zomer van André Hazes. Van Barneveld kreeg volgens de zender uiteindelijk de meeste stemmen.

"Ik ben echt compleet sprakeloos. Ik had dit een aantal maanden geleden niet durven dromen", reageerde Van Barneveld in de uitzending van dj Jeske van Trigt. "Een hele eer dat ik dit mee mag maken. Ik ben echt iedereen, m'n team, alle mensen die in mij geloven enorm dankbaar dat ik dit in mijn carrière mee mag maken."

Zomer van Hazes eindigde daarmee als tweede. Zandloopster van Robert van Hemert werd derde. Het is de tweede keer dat 100% NL de verkiezing organiseert. Vorig jaar won Jan Smit met Tranquilo.