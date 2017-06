Eettips voor gezonde en sterke nagels

Wat je eet, heeft een grote invloed op je nagels. De kwaliteit van je nagels zegt veel over je gezondheid. Heb je zwakke nagels, nagels die snel scheuren of witte vlekjes op je nagels? Dit kan komen doordat je een tekort aan bepaalde voedingsstoffen hebt. Geen zorgen, want met deze tips geef jij je nagels een gezonde boost.

Broze en zwakke nagels ontstaan door zowel interne als externe factoren. Interne factoren zijn elementen als voeding, vitamine- en slaaptekort. Hier kun je wat aan doen! Broze nagels kunnen ontstaan bij mensen die ondervoed zijn of een vitaminetekort te hebben. Vaak hebben mensen met zwakke nagels een tekort aan biotine, ook wel bekend als vitamine B8, vitamine D, calcium en zink. Dit kun je halen uit gewone voeding zoals eieren, vis, zuivel, noten, fruit en groenten. Daarnaast kun je supplementen innemen.

Eet genoeg eiwitten!

Eiwitten zijn een belangrijke bron voor de gezondheid van je nagels. Vrijwel alle opbouwprocessen in je lichaam vinden met behulp van eiwitten plaats. Zowel dierlijke als plantaardige eiwitten zijn je nagels dol op. Met kleine veranderingen kun je gemakkelijk meer eiwitten aan je voedingspatroon toevoegen. Eet bijvoorbeeld standaard een portie peulvruchten tijdens het avondeten of voeg deze toe aan je lunchsalade.

Last van witte vlekjes op je nagels? Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan zink. Genoeg ijzer en zink zijn essentieel voor de opbouw van keratine, dat je lichaam nodig heeft voor de opbouw van je nagels en haren. Zorg dus dat je deze twee mineralen voldoende binnenkrijgt. IJzer en zink zitten in rood vlees en schaal- en schelpdieren. Vegetariƫrs en veganisten kunnen deze mineralen binnen krijgen via linzen, zwarte en bruine bonen. Ook tofu en (cashew-)noten bevatten volop ijzer en zink.

Behoefte aan een snel klaar te maken salade die niet alleen lekker is, maar ook nog eens goed is voor je nagels? Bekijk dan onderstaande video: