Dé sinterklaascocktail om alvast in de stemming te komen

Wie zoet is, krijgt lekkers, en zeker in deze tijd. Kom alvast goed in de stemming voor ’t heerlijk avondje met deze verrukkelijke Sinterklaascocktail. Alle favoriete lekkernijen van Sint en Piet zijn verwerkt in één drankje, speciaal voor alle volwassen kindjes uit het Grote Boek!

Maak je pakjesavond helemaal compleet met deze door ons samengestelde sinterklaascocktail. Onder het genot van een schaaltje pepernoten, liefdevol gezelschap en dit drankje in de hand is het wachten op de Sinterklaas en zijn Pieten absoluut geen straf. Vol verwachting klopt ons hart…

Benodigdheden (voor één cocktail):

Een handje kruidnoten

Een paar schuimpjes

Chocolademelk

Speculaaslikeur (indien niet meer voorradig: amandellikeur of Bailey’s)

Slagroom

Voor de koude variant: vanille schepijs, crushed ice (‘gestampte’ ijsklontjes), een blender en een dik rietje

Zo maak je de sinterklaascocktail:

Omdat over smaak niet te twisten valt, hebben we een recept voor een ‘warme’ en ‘koude’ sinterklaascocktail. De warme is bijvoorbeeld heerlijk voor later op de avond en de koude kan goed dienen als een origineel toetje.

De warme variant:

Stap 1. Voor de verhouding gebruiken we voor de warme sinterklaascocktail een Margerita/Martini glas. Allereerst schenk je zo’n 30 milliliter warme chocolademelk in het glas en voeg je daar meteen een verdubbelde hoeveelheid aan de likeur aan toe. Roer dit mengsel met een klein lepeltje.

Stap 2. Stamp de kruidnoten in een schaaltje tot fijne kruimeltjes. Op het drankje spuit je wat slagroom en daarover sprenkel je de kruimels voor een lekkere en bovenal feestelijke ‘finishing touch’. Schuif een schuimpje aan de rand van je glas als kers op de taart en genieten maar!

De koude variant:

Stap 1. De koude sinterklaascocktail schenken we in een longdrinkglas, waar we normaal gesproken altijd Piña Colada uit drinken (195 milliliter). Om te beginnen mixen we de ijskoude chocolademelk met de likeur op dezelfde bereidingswijze als bij de warme versie, alleen mag er wel ietsjes meer alcohol in.

Stap 2. Giet het mengsel in de blender en voeg hier een bolletje vanille ijs en wat ‘crushed ice’ aan toe, totdat het vloeibaar genoeg is om te drinken. Maak het drankje af met een topping van slagroom met daarover de gekruimelde kruidnoten en een schuimpje, geschoven aan de rand van je glas. Proost!