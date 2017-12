5x de lekkerste kerstkookboeken

Met de feestdagen voor de deur is er niets zo leuk als bladeren door kerstkookboeken om te kijken wat je voor lekkers op tafel gaat zetten. Ben jij een echte kookfanaat? Dan mogen deze kerstkookboeken niet ontbreken in jouw boekenkast (of onder de boom!).

Heel Holland Bakt Kerst

Meer dan drie miljoen mensen hebben de bakperikelen gevolgd in het populaire bakprogramma Heel Holland Bakt. Nu is er ook een heus kerstkookboek! In Heel Holland Bakt Kerst vind je recepten voor zoete en hartige baksels, speciaal voor tijdens de feestdagen. Omdat niet alle thuisbakkers zitten te wachten op ingewikkelde recepten, is dit boek voor amateurbakkers van elk niveau.

Home Sweet Home XMAS

Kok Yvette van Boven kwam er tijdens het maken van haar boek Home Sweet Home XMAS achter dat ze door de jaren heen een grote stapel kerstrecepten had verzameld. Het waren er zó veel, dat ze er een apart kookboek van kon maken. Het resultaat is een heerlijk kerstkookboek met veel recepten, menu’s en tips voor een stressvrije kerst.

Jamie Oliver’s Kerst Kookboek

Populaire televisiekok Jamie Oliver heeft vorig jaar zijn favoriete kerstrecepten gebundeld in een boek: Jamie Oliver’s Kerst Kookboek. Dit is typisch zo’n boek waar je de rest van je leven gebruik van zult maken. Het staat vol klassiekers, maar ook moderne recepten zoals pekingeend en pannenkoekjes in kerststijl prijken in het boek. Ook staan er lekkere recepten in voor het kerstontbijt of voor een luie kerstdag in pyjama op de bank.

Feasts

Wil je een keer wat anders dan een traditioneel kerstdiner met kalkoen, ham of hert? Dan is Feasts van chef-kok Sabrina Ghayour misschien wel wat voor jou! Het kookboek staat vol met feestelijke recepten uit het Midden-Oosten. Het is een boek dat je het hele jaar door kunt gebruiken met recepten voor de brunch en het ontbijt, snelle recepten en recepten voor bijzondere gelegenheden, zoals kerst.

Nigella’s kerst

Onmisbaar in de boekenkast van elke kookfanaat is Nigella’s Kerst: het kerstkookboek van de Britse tv-kokkin Nigella Lawson. Het boek stamt al uit 2013, maar is een echte klassieker. Er staan heerlijke recepten in die vrijwel niet kunnen mislukken. Volgens Nigella moeten we het onszelf niet te moeilijk maken. Ze geeft slimme tips en trucs voor een onbezorgd kerstfeest. Eet smakelijk!