Onderzoek: wijn is goed voor je lichaam

Volgens onderzoek van Virginia Tech zorgt rode wijn ervoor dat je lichaam minder snel veroudert. Dit komt door het stofje resveratrol dat voorkomt in de samenstelling van rode wijn.

De onderzoekers behandelden oudere muizen een jaar lang met resveratrol en kwamen erachter dat de wijn de synapsen beschermt tegen ouderdomsverschijnselen, zoals moeilijk lopen, uit balans raken en een slechtere motoriek. Hetzelfde resultaat kwam al eens eerder naar voren in onderzoeken met een gezond dieet en sporten, melden de researchers.

Nu is het niet aan te raden om wijn als limonade te gaan drinken, maar het onderzoek is wel een goed excuus om in het weekend een of twee wijntjes te drinken.