Pindakaas: niet alleen lekker maar ook gezond

Voor veel mensen is een dag geen pindakaas eten een dag niet geleefd. Het aanbreken van een nieuwe pot is voor de échte pindakaasaanbidder ronduit een feestje. Dus geen betere dag dan op Nationale Pindakaasdag om het heuglijke nieuws te brengen wat de gezondheidseffecten van dit wondergoedje zijn.

Met pindakaas leven mensen langer en gelukkiger. Het laatste is niet wetenschappelijk bewezen, hoewel veel mensen na een lik pindakaas uit de pot zich een stuk blijer kunnen voelen. Uit onderzoek is echter wel gebleken dat mensen die regelmatig pinda’s eten, 21 procent minder kans hebben om vroegtijdig te overlijden.

Geniet, maar eet met mate

Met elk hap pindakaas krijg je een gebalanceerde bron van energie binnen. 100 gram pindakaas bevat 20 gram koolhydraten, 6 gram vezels, 25 gram eiwitten en 50 gram vet. Nu denk je wellicht: maar zoveel vet is toch voor niemand goed? Klopt, maar 50 procent hiervan zijn onverzadigde ‘gezonde’ vetten, die nodig zijn voor een gezond hart en gezonde spieren. Daarbij geldt ook voor pindakaas: geniet, maar eet met mate.

Verder bevat pindakaas vitamine E, B3, B6, magnesium, foliumzuur en koper. Daar kan geen vitaminepil tegenop.

Betaalbare caloriebom

Kan je wat extra calorieën gebruiken, bijvoorbeeld omdat je veel sport of omdat je op gewicht wilt blijven? Zorg dan dat je een voorraad pindakaas in je kast hebt. Het is een betaalbare caloriebom, waarvan noch je portemonnee noch je gezondheid last van heeft.

Per eetlepel pindakaas werk je al snel honderd calorieën naar binnen. Best veel, denk je nu wellicht. Het is dan ook niet de bedoeling dat je een hele pot per week eet. Uit een Spaanse studie blijkt overigens wel dat mensen die geen noten eten een halve kilo meer wegen dan pinda-eters.