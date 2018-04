Waarom hunkeren we naar een vette hap na het uitgaan?

Een bezoekje brengen aan een snackbar of kebabzaak na een avondje stappen, het is een vaste traditie voor velen. Maar waarom hebben we zo’n behoefte aan een vette hap na het nuttigen van de nodige alcoholische versnaperingen?

Het is allesbehalve vreemd dat je stapavondjes vaak eindigen met het verorberen van een hamburger waar het vet van afdruipt. Het drinken van alcohol stimuleert namelijk de hypothalamus. Dat is een deel in de hersenen die onder meer het honger- en verzadigingsgevoel regelt. Door die trigger heb je behoefte aan eten, terwijl je eigenlijk geen trek hebt.

Daarnaast is alcohol vochtafdrijvend, waardoor je tijdens het uitgaan vaker een bezoekje aan het toilet moet brengen. Het gevolg hiervan is, dat als je niet genoeg water drinkt, je nadorst krijgt. Die nadorst verwart je brein vaak met honger.

Het is dus duidelijk waarom je trek krijgt na een avondje doorzakken, maar waarom verlang je niet naar een broodje kaas, maar naar een vette hap? Lang werd gedacht dat dat alleen komt, omdat als mensen te diep in het glas hebben gekeken, hun grenzen vervagen. Hierdoor hebben ze minder moeite met het eten van vet en calorierijk voedsel, wat in een nuchtere toestand wel vaak het geval is. Dat is echter niet het hele verhaal.

Je bloedsuikerspiegel keldert

Alcoholische versnaperingen barsten van de koolhydraten. Je lichaam zet deze macromoleculen om in suiker, dat vervolgens in de bloedbaan terecht komt. Met als gevolg dat je bloedsuikerspiegel toeneemt. Om deze weer in balans te krijgen, produceert je lichaam meer insuline. Hierdoor komt je bloedsuikerspiegel op een laag niveau. Je lichaam wil die weer op een normaal niveau krijgen en reageert door een honger gevoel te creëren. Je krijgt hierdoor dus trek in ongezond voedsel.

Om je suikerspiegel weer op te krikken, helpt het overigens niet om nog meer alcoholische drankjes, waar suiker en koolhydraten in zitten, te nuttigen. Je lichaam ziet drank namelijk als vergif en heeft daarom als missie, als je blijft doordrinken, om alle gifstoffen uit je lichaam te krijgen. Alle andere taken worden hierdoor minder goed uitgevoerd of in de wacht gezet, met inbegrip van het in balans brengen van je bloedsuikerspiegel.

