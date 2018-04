Slaap je beter door een beker warme melk?

We hebben het wellicht als kind weleens te horen gekregen als we de slaap niet konden vatten: neem een beker warme melk. De vraag is: klopt dit of niet? Grootmoeders recept voor een beker warme melk voor het slapengaan blijkt te kloppen.

Warme melk bevat namelijk tryptofaan, dat wordt omgezet in serotonine. Dit stofje heeft niet alleen invloed op hoe je je voelt, maar zorgt ook voor de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Ons lichaam kan niet zelf tryptofaan aanmaken, dus we kunnen het alleen via voeding binnenkrijgen.

Ideale combinatie

Met name eiwitrijke voeding heeft een gunstig effect op ons slaapgedrag, zoals melk, kwark en andere zuivelproducten. Is een beker koude melk ook goed? Warme melk werkt beter dan koude melk, omdat de warmte van de drank ervoor zorgt dat je lichaamstemperatuur een beetje stijgt. Het lichaam gaat hierdoor vertragend werken. In combinatie met tryptofaan is dit de ideale combinatie voor een goede nachtrust.

Ben je geen melkdrinker? Tryptofaan zit ook in chocolade, havermout, vlees, vis, zonnebloempitten, pinda’s en bananen. Zorg ervoor dat je niet teveel van deze voedingsmiddelen binnenkrijgt voordat je gaat slapen. Met een volle maag naar bed gaan, is niet echt bevorderlijk voor je nachtrust.

