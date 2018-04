Dé hotspots in Amsterdam met adembenemend uitzicht over de stad

Winkelen, een museum bezoeken of met een boot door de grachten varen: Amsterdam is een stad met voor ieder wat wils. Uiteraard mogen lekker eten en drinken daarbij niet ontbreken. Wij hebben de leukste hotspots op een rij gezet die een indrukwekkend uitzicht bieden over onze hoofdstad.

A’dam Lookout

Wil je Amsterdam bekijken vanuit vogelperspectief? Dan is het aan te raden een bezoekje te brengen aan A’dam Lookout. Je kunt een drankje drinken bij de rooftop bar, een hapje eten bij het panorama restaurant, schommelen boven de afgrond én je kunt er vooral genieten van het adembenemende uitzicht over de stad; plezier voor jong en oud gegarandeerd.

W Lounge

De W Lounge ligt op de zesde verdieping van het Exchange gebouw in hartje Amsterdam. Het is dé plek om te zien en gezien te worden. Alleen al het oogverblindende design maakt een bezoekje aan deze hotspot meer dan de moeite waard. W Lounge omschrijft zichzelf als de perfecte Amsterdamse cocktailbar voor iedereen die nieuwsgierig is naar alles wat ‘new and next’ is in de wereld van de mixology. Ook bijzonder: de hotspot heeft een rooftop-zwembad met uitzicht op Paleis op de Dam.

SkyLounge Amsterdam

De SkyLounge is een award winning rooftop loungebar met uitzicht op onze hoofdstad waar je u tegen zegt. Overdag kun je er terecht voor een kopje koffie of een lunch en in de avond mixen dj’s en cocktailshakers de perfect atmosfeer voor een avondje uit.

Blue Amsterdam

Blue Amsterdam is een café en restaurant met een 360 graden uitzicht over de stad. Gelegen in de dertig meter hoge Kalvertoren kan je tijdens je lunch of diner onder meer het Rijksmuseum, de Munttoren, het Paleis op de Dam én het Centraal Station zien liggen. Neem de glazen lift naar boven en kijk je ogen uit!