De origineelste én gezonde hapjes voor tijdens Koningsdag

Foto: Flickr.com by Steph Gray

Was je van plan om, traditiegetrouw, de oranje tompoucen in te slaan voor Koningsdag? Laat die maar staan dit jaar. Wij hebben de origineelste én gezonde koningshapjes op een rij gezet!

Rood-wit-blauw spiesjes

Ingrediënten:

één peer

10 bramen

10 aardbeien

Materialen:

10 kleine prikkertjes

Bereiding:

Was het fruit en schil de peer. Snijd de peer in stukjes, net zo groot als de aardbei en braam. Prik vervolgens het fruit aan de spiesjes in de volgorde van de Nederlandse vlag. Willy heeft zich nog nooit zo jarig gevoeld!

Oranje paprika met roomkaas Ingrediënten: Een bakje à 300 gram mini oranje paprika’s (snoeppaprika’s) Paar takjes verse peterselie Peper en zout 200 gram roomkaas naturel 2 eetlepels pijnboompitten Bereiding: Voordat je begint, verwarm je de oven voor op tweehonderd graden. Snijd ondertussen de paprika’s door de lengte doormidden en vis eventuele zaadjes eruit. Meng vervolgens de roomkaas met een beetje peper en zout. Hak daarna de peterselie fijn en meng deze ook door de roomkaas. Hiermee vul je de paprikaatjes. Sprenkel als laatste wat pijnboompitten erover heen en zet je hapjes voor een kwartier in de oven. Oranje (b)oven!

Borrel met tulpjes

Ingrediënten:

1 winterpeen

1 komkommer

Een pondje kaas, in blokjes gesneden

Materialen:

cocktailprikkers

Bereiding:

Allereerst snijd je de wortel in plakjes van ongeveer vijf millimeter dik. Om een tulpvorm te creëren, snijd je vervolgens uit de bovenkant van elk schijfje wortel twee driehoekjes. De komkommer snijd je ongeschild in plakken, van circa één centimeter. Snijd de plakjes daarna schuin en door het midden. Hierdoor begint het te lijken op het bladgroen van een tulp. Onderaan het spiesje prik je, om het nóg Hollandser te maken, een blokje kaas. Dit hapje is gezond én het ziet er ook nog eens koningsproof uit!

Geschreven door: Anne Mulders