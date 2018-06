Alcoholvrije cocktails steeds populairder en zo maak je ze

De populariteit van non-alcoholische drankjes stijgt. Zo is de consumptie van alcoholvrij bier het afgelopen jaar met 24,7 procent gestegen, aldus de organisatie Nederlandse Brouwers. Bedrijven spelen hierop in door ook steeds meer alcoholvrije cocktails op de markt te brengen. Zo is onlangs in Nederland het merk Seedlip gelanceerd dat onder meer alcoholvrije likeur maakt, speciaal voor in cocktails.

Albert van Beeck Calkoen, eigenaar van Mister Cocktail, laat weten dat Seedlip het eerste merk is dat zulke likeuren maakt. Volgens hem heeft het bedrijf een gat in de markt gevonden en zullen er spoedig nog andere non-alcoholische likeuren volgen: “Er is een hele stroming aan het opkomen van bewust met alcohol omgaan. En dit is voor barmannen een mooi middel om ook nog wat complexiteit aan een alcoholvrije cocktail toe te voegen”, laat hij aan RTL Nieuws weten.

Hoe non-alcoholische likeur gemaakt wordt? Volgens Albert wordt de alcohol uit de sterke drank gekookt. Hierdoor houd je water over met een gedestilleerde smaak. Soms worden er ook nog kruiden aan het drankje toegevoegd.

Zelf aan de slag met het maken van alcoholvrije cocktails

Loungesets, zonnebrandcrème en je zonnebril zijn de komende tijd geen overbodige luxe. Met zonnige temperaturen in het vooruitzicht, zullen velen zin hebben in een heerlijk, koude cocktail. Voor het geval dat je geen zin hebt om de deur uit te gaan, delen we hierbij recepten voor drie non-alcoholische versnaperingen, zodat je ook zelf aan de slag kunt:

Pina Colada

Pina colada wordt in (zo goed als) iedere cocktailbar geserveerd. Voor de non-alcoholische variant heb je vrij weinig nodig: een half kopje gekoelde kokosmelk, honderd milliliter ananassap, een halve rijpe banaan en een half kopje ananaspulp. Gooi dit alles in de blender en blend tot het een smeuïg geheel is, aldus Metronieuws.nl.

Sangria

Houd je meer van Sangria? Zet voor een alcoholvrije Sangria het volgende op je boodschappenlijstje: een liter passiefruitsap, twee liter spuitwater of ginger ale, een verse kiwi, een verse sinaasappel, een verse carambola, een limoentje en een half kopje cranberries. Vul een grote kan met ijs, de ginger ale/spuitwater en passievruchtensap. Snijd de vruchten in plakjes. Voeg deze toe aan het drankje. En voilà, je hebt acht glaasjes Sangria gemaakt.

Gin-tonic

Gin-tonic lijkt alleen maar populairder te worden. Wil je hiervan de alcoholvrije variant weleens maken? Sla dan het volgende in: een citroen, een drupje vliesbloesemsiroop, een schijfje komkommer, een handje frambozen, tonic of bruiswater en eventueel verse munt, aldus Women’s Health. Als je alles in huis hebt (gehaald), kan je aan de slag: leg de frambozen op de bodem van het glas met het schijfje komkommer erop. Pers vervolgens de halve citroen uit en schenk die eroverheen. Voeg naar smaak het drupje vlierbessensiroop eraan toe. Vul de rest van het glas met tonic. Decoreer het glas met het halve schijfje citroen.