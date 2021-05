Ondanks crisis meer horeca in Flevoland

Ondanks de pandemie neemt het aantal horecazaken toe. Hierbij gaat het om het aantal eet- en drinkgelegenheden. In Flevoland is de stijging het grootst. Daar was de stijging 2,6 procent.

De cijfers gaan over 2020, en zijn vergeleken met de gegevens van 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de horeca, Datlinq, samen met LocalFocus. Datlinq geeft in haar rapportage aan dat de groei met name sterk in het eerste kwartaal.

Cijfers

Het aantal horecazaken in Flevoland is toegenomen, maar daarnaast valt het op dat dit in meerdere plaatsen het geval is. Ook in Gelderland, Amersfoort en Tiel zijn er nu juist méér horecazaken dan voor de crisis.

In de provincie Flevoland is Zeewolde de enige gemeente waar een daling is opgemerkt. In 2019 waren er nog 40 horecagelegenheden. In 2020 waren dat er nog maar 37, een daling van 7,5 procent.

De andere gemeenten laten allemaal een stijging zien. Almere had 342 eet- en drinkgelegenheden, en heeft er nu 353 (een stijging van 3,2%). Lelystad heeft er drie zaken bijgekregen. Daar zijn nu 159 horecagelegenheden in plaats van 156 (een stijging van 1,9%). Dronten heeft er nu ook drie meer: 60 in plaats van 57 (een stijging van 5,3%). In de Noordoostpolder kan je nu bij 58 zaken terecht in plaats van 55 (een stijging van 5,5%). En in Urk kwam er één bij, waardoor de teller daar nu op 37 staat (een stijging van 2,8%).

Bron: Lelystad.nieuws.nl