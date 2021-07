Brandstichters GGD-teststraat Urk veroordeeld

De rechtbank in Lelystad heeft dinsdag twee jongens veroordeeld voor de brandstichting in een GGD-teststraat in Urk.

De 21-jarige Fokke V. uit Urk werd veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, Een 16-jarige medeverdachte, eveneens uit Urk, kreeg 180 dagen jeugddetentie (waarvan 131 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 120 uur opgelegd.

Rellen avondklok

Het tweetal stak op 23 januari een mondkapje aan, gooide dit in een prullenbak en spoot er vervolgens desinfectiemiddel op.

De brand in de teststraat bij het Urker haventerrein werd gesticht tijdens rellen. Tientallen mensen gingen de straat op uit protest tegen de toen nog geldende avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein. De teststraat werd door de brand verwoest.

Tegenstrijdige verklaringen brandstichting

De beide verdachten hebben verschillend van elkaar verklaard. V. legde de schuld vooral bij de jonge medeverdachte.

De rechtbank gelooft de lezing van de 16-jarige, omdat hij consistent heeft verklaard vanaf het moment dat hij opening van zaken gaf en bovendien ook zichzelf belast. Zijn verklaring kwam erop neer dat hij de brand heeft aangestoken, om vervolgens samen met V. het vuur te voeden door er desinfectiemiddel op te spuiten en er spullen uit de teststraat op te gooien.

Stoornissen daders

Volgens deskundigen lijden beide daders aan verschillende stoornissen en waren zij ten tijde van de brandstichting verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft bepaald dat het tweetal zich moet laten begeleiden en laten behandelen.

Het Openbaar Ministerie had tegen V. twee jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Tegen de 16-jarige was 229 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, naast een taakstraf van 120 uur.