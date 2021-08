Aan het Keteldiep in Urk is in de nacht van zondag op maandag een grote brand ontstaan in een bedrijfspand, meldt de brandweer. De brand woedt op een industrieterrein.

De brandweer is met veel materieel ter plaatse en probeert een naastgelegen pand en woning te behouden. In een nabijgelegen woonwijk worden preventieve metingen verricht, vanwege mogelijke rookoverlast.