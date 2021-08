Natuurmarathon in Flevoland gaat door

Twee keer is hij uitgesteld, maar dit jaar wordt hij dan toch echt gelopen: de SlooOW Natuurmarathon in Flevoland. De organisatie heeft bevestigd dat het mogelijk is om de marathon op 4 september veilig te lopen. Ook wordt dit jaar voor het eerst een Kidsrun gehouden.

Natuurmarathon: kleinschalig en eenvoudig

Het wordt de 11e editie van De SlooOW Natuurmarathon. De marathon loopt door de natuur van de Oostvaardersplassen, tussen Lelystad en Almere.

De organisatie is in handen van het Roparunteam Lelystad. Ze wil met de natuurmarathon een alternatief bieden voor andere, steeds groter wordende marathons. Het uitgangspunt is dan ook om het kleinschalig en eenvoudig te houden.

Er zijn daarom maximaal 75 teams welkom. Ook is er geen ‘entertainment’ of ander vermaak op het parcours. Verzorgingsposten zijn er ook niet. Deelnemers mogen wel zelf een persoonlijk verzorger meenemen op de fiets.

De marathon beslaat 42 kilometer, maar voor de lopers die de afstand te lang vinden biedt de organisatie een oplossing. De marathon mag ook als duo volbracht worden. De afstand mag dan al lopend en fietsend verdeeld worden.

Kidsrun

Dit jaar wordt daarnaast voor het eerst de SlooOW Kidsrun georganiseerd. Deze wordt ook op zaterdag 4 september gelopen, voorafgaand aan het grotemensenevenement. Er wordt gelopen op een parcours van 800 meter. Kinderen in de leeftijd van de basisschool (7 – 12 jaar) mogen hieraan meedoen.

Meer informatie is te vinden op de website van SlooOW Natuurmarathon.

Bron: Lelystad.nieuws.nl