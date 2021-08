Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland kleuren rood op coronakaart

In totaal hebben drie Nederlandse provincies een rode kleur op de Europese coronakaart die donderdag is verschenen. Dit zijn de provincies Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. De overige provincies hebben een oranje kleur op de kaart.

De provincie Limburg, die eerder nog op rood stond, heeft nu een oranje kleur op de coronakaart, die elke donderdag wordt gemaakt door het ECDC. Dit is de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het ECDC kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken.

Landen op de kaart kunnen afhankelijk hiervan vier kleuren krijgen. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

Op de kaart is te zien dat het aantal positieve tests in Duitsland, Walloniƫ, Oostenrijk en Scandinaviƫ de laatste tijd toeneemt. Onder meer landen in Zuid-Europa, zoals Spanje, Portugal en Griekenland, zijn nog steeds brandhaarden en hebben een rode kleur op de kaart. De Franse Middellandse Zeekust kleurt zelfs donkerrood.