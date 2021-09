Almere schrapt titel hoofdredacteur na kritiek uit journalistiek

De gemeente Almere schrapt de functietitel ‘hoofdredacteur’ na kritiek van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Dat bevestigt Astrid Prummel, die in Almere als nieuwe leider van de communicatieafdeling deze titel zou krijgen, na berichtgeving van Omroep Flevoland. Prummel zegt dat nog niet duidelijk is welke titel zij nu krijgt.

Het genootschap had via een brief bezwaar gemaakt tegen de titel van hoofdredacteur. De term wordt in de journalistiek gebruikt voor iemand die eindverantwoordelijk is voor de journalistieke onafhankelijkheid van een redactie, en diens content beschermt, schrijft voorzitter Marcel Gelauff.

Het genootschap noemt het dan ook “zeer onverstandig” dat een overheidsorgaan de titel hoofdredacteur gebruikt, een term “die in onze samenleving staat voor kernwaarden van de onafhankelijke journalistiek”. Het wekt verwarring bij het publiek, kan worden gebruikt tegen de journalistiek en zet de journalistiek verder onder druk, schrijft Gelauff. Overigens is de gemeente Almere niet de eerste overheidsinstantie die de titel hoofdredacteur gebruikt, weet het genootschap.