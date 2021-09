Jongeren uit Urk zeggen sorry tegen Holocaust-overlevende

Elf jongeren uit Urk die zich in nazikleding hadden gestoken, hebben excuses aangeboden aan de 80-jarige Lous Steenhuis-Hoepelman, een overlevende van de Holocaust. De gemeente Urk en het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) melden dat de jongeren zaterdag in gesprek gingen met de Joodse vrouw die meerdere concentratiekampen heeft overleefd. Ook gaven de jongeren de vrouw een bos bloemen.

Steenhuis-Hoepelman had vorige week opgeroepen tot een gesprek met de jongeren, waarna de Urker en geschiedenisdocent Maarten Post de jongeren benaderde. In het gesprek vertelde Steenhuis de jongeren over haar persoonlijke ervaringen in de oorlog. Zij heeft in de concentratiekampen Westerbork en Bergen-Belsen gezeten.

De jongeren gaan over een paar maanden op bezoek in Kamp Westerbork. Daar krijgen ze een rondleiding. Ook komt er nog een besloten bijeenkomst voor de ouders van de jongeren.

Een kleine groep jongeren was vorig weekend in Urk gekleed in nazi-uniformen de straat opgegaan. Op de foto’s die van de verkleedpartij zijn gemaakt, zijn ook meerdere vuurwapens te zien. Daarop heeft de politie in huizen van de betrokkenen naar wapens gezocht.

In één van de woningen werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. De vermoedelijke eigenaar, een 19-jarige man uit Urk, werd vorige week aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.