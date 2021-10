Zeilwedstrijd Allianz Regatta verhuist van Medemblik naar Almere

De Allianz Regatta voor zeilers verhuist van Medemblik naar Almere. De zeilwedstrijden worden vanaf volgend jaar wat zuidelijker gevaren, in het Markermeer bij Almere en Lelystad. De Allianz Regatta behoort tot het wereldbekercircuit.

Sinds 1985 vond het Nederlandse zeilevenement voor olympische klasses onder diverse namen plaats in het IJsselmeer bij de Noord-Hollandse plaats Medemblik. De regatta verhuist nu naar Almere en moet onderdeel gaan worden van de nieuw te vormen Dutch Water Week, waar allerlei evenementen die een link met water hebben bij kunnen aansluiten.

“We zijn Medemblik ontzettend dankbaar voor de cruciale rol die het heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze sport”, zegt directeur Arno van Gerven van het Watersportverbond. “De regatta is toonaangevend en innovatief en dat willen we blijven.” Om daarvoor te zorgen, verhuist de wereldbekerwedstrijd naar Flevoland. De eerste editie in Almere is van 27 mei tot en met 5 juni 2022.

Zeilster Marit Bouwmeester, die op de laatste drie Spelen achtereenvolgens zilver, goud en brons pakte in de Laser Radial, wordt ambassadrice van de Allianz Regatta. “De zeilsport heeft me veel gebracht, daarom wil ik graag iets terugdoen voor de sport, voor de jeugd en voor de Allianz Regatta”, aldus de 33-jarige Friezin. “Als ambassadrice ga ik me inzetten voor de waarborging van de kwaliteit van het deelnemersveld, voor de organisatie en ik wil graag de jeugd er meer bij betrekken. Want zij zijn de toekomst van deze fantastische sport. Daar ga ik me de komende jaren met alle liefde en plezier voor inzetten.”