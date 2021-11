Energiebedrijf Vattenfall wil zonder subsidie een zonnepark bouwen in Almere. Het zou het eerste zonnepark op land zijn waarbij geen overheidsgeld wordt gebruikt. Vattenfall bouwt ook het eerste subsidievrije windmolenpark op zee.

Stimuleringssubsidie

Volgens het energiebedrijf kan een zonneproject vaak niet zonder subsidie. Meestal kan er alleen gebouwd worden met geld uit het fonds ‘Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’ (SDE++). Met die regeling financiert de overheid initiatieven waarmee bedrijven de uitstoot van CO2 verminderen.

Subsidievrij zonnepark

“We geloven dat subsidievrije parken toekomst hebben, al zijn die nog lang niet vanzelfsprekend in de Nederlandse markt”, zegt Annemarie Schouten, hoofd zonne-energie van Vattenfall Nederland, in een toelichting. “Wat ons helpt, is dat we actief zijn in de hele energieketen en onze klanten daardoor direct kunnen koppelen aan dit project.” Volgens Vattenfall stijgt de vraag naar subsidievrije stroomcontracten.

In Almere is het mogelijk om zonder subsidie te bouwen omdat het om een speciaal project gaat. De eerste ontwikkelstappen zijn al doorlopen. Het wordt gebouwd op overheidsgrond die door het Rijksvastgoedbedrijf op de markt is gebracht. Dat vergroot de slagingskans van het project, volgens Vattenfall.

Hollandse Kust Zuid bijna subsidievrij

De bouw van de in totaal 25.000 zonnepanelen in Almere begint in 2024. Dat is wel onder de voorwaarde dat er tegen die tijd weer voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet in de regio.

In de zomer begon Vattenfall met de bouw van het windpark ‘Hollandse Kust Zuid‘ op zee. Volgens het energieconcern is dat het eerste windmolenpark in Europa dat subsidievrij wordt aangelegd. Hier is er in een andere vorm nog wel sprake van steun. Het Rijk regelt het ‘stopcontact’ op zee, de bekabeling naar de kust en de aansluiting op het stroomnet. Die opdracht ligt bij TenneT. Daardoor zijn de risico‚Äôs en de kosten voor Vattenfall sterk gedaald.